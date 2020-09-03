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СК рассказал подробности задержания несовершеннолетнего
И сегодня сразу несколько СМИ рассказали о 17-летнем подростке Тимуре, который после участия в несанкционированных митингах попал в больницу. По факту травмирования парня следователи проводят проверку, несмотря на противодействия родственников. В это же время стало известно, что юноша активно участвовал в массовых беспорядках и причастен к вооруженному нападению на водителя МАЗа. Несколько дней парня не удавалось допросить в связи с рекомендациями медиков. При этом родственники подростка, игнорируя следствие, не являются в Следственный комитет, при этом сообщая СМИ обстоятельства, произошедшие с юношей 12 августа.
Вместе с тем, в рамках проводимой проверки с разрешения врачей и с соблюдением норм процессуального законодательства юноша был опрошен. Со слов парня, в день задержания, 12 августа, он возвращался домой из торгового центра и беспричинно был задержан милицией. Факт своего участия в массовых беспорядках молодой человек отрицал.
Однако это видео говорит об обратном. Согласно этим материалам, подросток был в эпицентре массовых беспорядков, произошедших 10 августа на столичной улице Притыцкого. Также установлена его причастность к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ, прибывшего туда для эвакуации неисправного троллейбуса. В СК заявили, что после выписки из больницы юноша при содействии родственников скрывался от органов уголовного преследования. Сейчас молодой человек задержан.
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