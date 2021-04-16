СК расследует уголовное дело о разжигании социальной вражды

В прошлом году 24-летний житель Полоцка в соцсети написал комментарии, направленные на возбуждение вражды по признаку социальной принадлежности. К фигуранту применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса обвиняемый признал вину и раскаялся.