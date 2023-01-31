СК разбирается в обстоятельствах гибели мужчины, который выпил стеклоочиститель

Последняя рюмка. Следственный комитет Беларуси разбирается в обстоятельствах гибели 44-летнего мужчины. Накануне он выпил стеклоочиститель. Вскоре поступило сообщение о смерти. Предварительно сообщается, что погибший около недели ежедневно выпивал. Когда спиртное закончилось, он решил продегустировать стеклоочиститель. Через некоторое время мужчине стало плохо, его товарищ вызвал медиков, но человека спасти не удалось, он скончался на следующий день в реанимации.