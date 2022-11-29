СК сейчас работает в основном по преступлениям, которые были совершены в 2020-2021 годах - Дмитрий Гора

СК сейчас работает в основном по преступлениям, которые были совершены в 2020-2021 годах.Об этом винтервью программе"Разговор у Президента" рассказал председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.

Он с уверенностью заявил, что активность экстремистов значительно упала. "В 2020 и даже в 2021 годах многие преступления относились к так называемым уличным, то есть это хождение, это сопротивление сотрудникам милиции, это массовые беспорядки и т.д. На сегодняшний день вся преступность ушла в виртуальное пространство, в интернет. Здесь идут оскорбления, угрозы, идут ложные минирования, но из интернета. На сегодняшний день порядка 70 % преступлений, совершенных в этом году, нами раскрыты при помощи колоссальной работы МВД".

Уже рука набита, есть уже отработанные методики, по которым мы работаем. Поэтому идет результат, но, естественно, очень тесное взаимодействие следствия и оперативных органов. Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси

Отвечая на вопрос, как продвигается расследование уголовного дела в отношении экстремистской организации "ТУТ БАЙ МЕДИА", он сказал, что в ходе расследования изучались два направления: финансовая, хозяйственная деятельность этой организации и направление, связанное с совершением преступлений против общества, против государства (это и призывы к нанесению вреда национальной безопасности Республики Беларусь, призывы к совершению других преступлений). По его словам, по экономическому блоку получены доказательства совершения преступления - уклонения от уплаты налогов на сумму более 3 млн руб. "Примечательно, что обвиняемыми возмещен нанесенный ущерб в полном объеме", - отметил он.