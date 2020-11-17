СК сообщил подробности дела о насилии в отношении сотрудника милиции в Гродно

Предъявлено обвинение, заключен под стражу. Следственный комитет сегодня сообщил подробности дела о насилии в отношении сотрудника милиции в Гродно. Как мы уже сообщали, вечером 25 августа 29-летний мужчина целенаправленно участвовал в несанкционированном мероприятии, узнав о нем из местного телеграм-канала. Спецсредство - перцовый баллончик "Шок" - использовал, чтобы офицер милиции не смог задержать другого участника протеста. Сразу арестовать мужчину не удалось. Но в октябре подозреваемый был установлен, о чем сообщало МВД.



Следователи уже допросили обвиняемого, потерпевшего и свидетелей. К материалам уголовного дела приобщены видеозаписи событий, происходивших 25 августа с участием мужчины. Ему инкриминируют насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. И он заключен под стражу.