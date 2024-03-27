СК: Спецпроизводство в отношении 20 участников экстремистского формирования окончено

Для реализации своих целей коллективный Запад, режиссируя свой проект "Cihanoŭskaja", понимая политическую несостоятельность ставленницы, за рубежом собирает группу людей, которые имеют соответствующие навыки подрывной деятельности, опыт в политтехнологиях и могут обеспечить персонажу в главной роли образ грамотного политика, способного заразить народ "правильной" эмоцией и настроить на желаемую, радикальную, волну. Санкции, дискредитация правоохранительных органов, организация забастовочного движения с целью парализации экономики государства, запрет крупных международных соревнований на территории нашей страны, блокировка участия белорусских спортсменов на международной спортивной арене - это лишь краткий список их гнусных "акций".

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси