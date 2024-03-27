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СК: Спецпроизводство в отношении 20 участников экстремистского формирования окончено
Спецпроизводство уголовного дела в отношении 20 участников экстремистского формирования так называемых аналитиков беглой феи окончено. Материалы передают в Генпрокуратуру уже для суда. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете. Такая структура, как и все остальные преступные группировки беглых радикалов, создавалась исключительно с одной целью - захват власти неконституционным путем.
Для реализации своих целей коллективный Запад, режиссируя свой проект "Cihanoŭskaja", понимая политическую несостоятельность ставленницы, за рубежом собирает группу людей, которые имеют соответствующие навыки подрывной деятельности, опыт в политтехнологиях и могут обеспечить персонажу в главной роли образ грамотного политика, способного заразить народ "правильной" эмоцией и настроить на желаемую, радикальную, волну. Санкции, дискредитация правоохранительных органов, организация забастовочного движения с целью парализации экономики государства, запрет крупных международных соревнований на территории нашей страны, блокировка участия белорусских спортсменов на международной спортивной арене - это лишь краткий список их гнусных "акций".
В зависимости от роли каждого участника, им предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых - заговор с целью захвата власти, руководство экстремистским формированием и участие в нем. А уже чтобы обеспечить возмещение причиненного ущерба, на имущество обвиняемых, в том числе квартиры, дома и земельные участки, наложен арест.
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