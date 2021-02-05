СК: установлены факты финансирования протестов

Расследование дел о массовых беспорядках вскрывает все новые подробности об организации протестов. Следственный комитет сообщает, что установлены неоднократные факты финансирования незаконных массовых мероприятий. Например, это оплаты сторонними организациями и физическими лицами штрафов за участников митингов. Таким образом люди, в отношении которых применено административное взыскание, фактически ответственности не несли. По информации Следственного комитета, выявлено значительное количество таких случаев. С санкции прокурора на эти суммы наложен арест. Инициировано проведение процессуальных действий по взысканию денежных средств непосредственно с самих правонарушителей.