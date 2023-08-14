СК возбудил уголовное дело из-за гибели подростка на зерносушильном комплексе в Мстиславском районе

По факту гибели подростка на зерносушительном комплексе в Мстиславском районе возбуждено уголовное дело. Как показала проверка Следственного комитета, у подростка не было допуска к работам на зерносушильном комплексе.

Напомним, 3 августа погиб 17-летний парень, который на летних каникулах работал на местном сельхозпредприятии. Находясь на зернотоке, молодой человек залез в завальную яму и утонул в зерне на глазах у других школьников. Прибывшие спасатели достали парня уже без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело за служебную халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека.