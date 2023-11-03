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СК возбудил уголовное дело по факту нарушений правил охраны труда на Оршанском мясокомбинате
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушений правил охраны труда на Оршанском мясокомбинате, где получили серьезные ранения 5 человек. Об этом сообщаетиздание "Беларусь сегодня" со ссылкой наTelegram-канал комитета.
По информации следователей, установлено, что во время стерилизации готовой продукции в автоклаве произошел срыв крышки с выбросом пара, воды, а также металлических банок с консервированной продукцией предприятия. Это привело к причинению телесных повреждений пяти работникам, которые в момент взрыва находились в непосредственной близости к автоклаву.
Сообщается, что пострадал 50-летний мужчина и четыре женщины в возрасте от 31 года до 55 лет. В данный момент два человека находятся в реанимации, один из них - в тяжелом состоянии.
"Следователи провели повторный осмотр места происшествия, изъяли механизмы контроля давления и температуры аварийного сброса пара. В настоящее время для установления объективной картины произошедшего допрашиваются свидетели, изучается техническая документация",- отметили в пресс-службе.
Следственное управление УСК по Витебской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 306 (нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса Беларуси. Следователи особое внимание уделят выяснению причин и условий, способствовавших случившемуся.
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