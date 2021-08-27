СК возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против должностных лиц частного новостного агентства БелаПАН

Следственный комитет поделился подробностями расследования уголовного дела в отношении сотрудников БелаПАН. Налоговая проверка выявила, что руководители информагентства в период с июня 2018 по январь 2021 года вносили в налоговую отчетность заведомо ложные сведения. Это повлекло неуплату в бюджет Беларуси пошлин на общую сумму свыше 100 тысяч рублей. В отношении ряда лиц возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.