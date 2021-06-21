СК возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии в Борисовском районе

Накануне в лобовом столкновении на трассе М1 погибли 3 человека. По предварительной информации, 25-летняя водитель Mercedes вблизи деревни Стаи не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в Ford. От полученных травм 18-летний шофер, а также пассажиры, которые находились с ним, погибли на месте. Водитель и пассажир Mercedes были госпитализированы. Причина аварии выясняется. По информации ГАИ, только за 5 месяцев этого года в 35 ДТП со схожими обстоятельствами погибли 15 человек.