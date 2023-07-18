3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
СК возбудил уголовные дела в отношении двух минчан за демонстрацию нацистских татуировок
Октябрьский (Минска) районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о неоднократной публичной демонстрации нацистской символики. Об этомсообщает БЕЛТА со ссылкой наСледственный комитет.
По данным следствия, 33-летний минчанин в 2014 году в местах лишения свободы сделал татуировки с изображением свастики. На протяжении почти семи лет он практически не покидал места лишения свободы. После освобождения в 2021 году сводить татуировки фигурант не спешил и первое время их скрывал.
В августе прошлого года его задержали сотрудники милиции за мелкое хищение. В здании РУВД он снял с себя майку и продемонстрировал нацистские татуировки. За это мужчину привлекли к административной ответственности.
В феврале этого года в общественном транспорте обвиняемый вновь совершил аналогичное правонарушение. До момента задержания он даже не предпринимал попыток скрыть изображения. В июне он стал фигурантом уголовного дела.
Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали еще одного приверженца неонацистской идеологии. Им оказался 37-летний житель Ленинского района столицы. Мужчина, как и предыдущий фигурант, сделал нацистские татуировки в местах лишения свободы. В течение этого года он неоднократно привлекался к административной ответственности за демонстрацию изображенной на теле свастики. В июле 2023 года минчанин вновь не предпринял меры к сокрытию своих нательных татуировок и отправился в общественное место.
В отношении обоих мужчин следственными подразделениями города Минска возбуждены уголовные дела.
Фото:president.gov.by
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей