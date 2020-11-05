СК возбудил уголовные дела в отношении Путило и Протасевича

Основатель признанного экстремистским телеграм-канала Степан Путило и его экс-администратор Роман Протасевич признаны обвиняемыми по нескольким статьям Уголовного кодекса "Организация массовых беспорядков". Кроме того, в отношении этих людей Следственный комитет возбудил уголовное дело за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

Кроме того, правоохранители продолжают работу по ограничению доступа к интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы. Напомним, канал и логотип NEXTA признаны белорусским судом экстремистскими материалами. Установлено, что информационная продукция или ролики, размещенные на ресурсе NEXTA-Live в период с 9 по 11 августа, содержат признаки экстремистской деятельности и публично призывают к массовым беспорядкам. В то же время Степана Путило еще в августе внесли в базу данных МВД России в качестве находящегося в розыске.