СК возбудил уголовное дело в отношении основателей BY_help и BYSOL

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателей BY_help и BYSOL Андрея Стрижака и Алексея Леончика. Они проходят по статьям "Финансирование экстремизма" и "Подготовка лиц для участия в действиях, которые нарушали общественный порядок". Оба фигуранта объявлены в межгосударственный розыск.

Стрижак и Леончик объявлены в международный розыск

Андрей Стрижак стал известен недавно, когда начал собирать деньги в поддержку протестующих. Но настоящая слава пришла, когда выяснилось, что он без стеснения окучивал собранное на личные нужды.

Цифры назывались разные: и два миллиона долларов, и сотни тысяч. Как и благие цели: то планируется выделить средства каким-то стачкомам, то предприятиям МТЗ, МЗКТ и "Гродно Азот". В реальности собранные деньги окучивались фондами Стрижака на безбедную жизнь за границей. А так называемым пострадавшим перепадали крохи для того, чтобы распиарить эти выплаты как рекламу. В итоге даже личный ассистент Стрижака Светлана Оношко сбежала и рассказала все о вранье и махинациях в так называемых фондах солидарности.

Алексей Леончик собирал деньги с сочувствующих, обещал компенсировать штрафы и медпомощь, но тратил их на лобстеры и шампанское. По схеме процентов 20 на выплаты для пиара. Остальное растворялось в карманах самого Леончика и его помощников.