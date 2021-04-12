3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
СК возбудил уголовное дело в отношении основателей BY_help и BYSOL
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателей BY_help и BYSOL Андрея Стрижака и Алексея Леончика. Они проходят по статьям "Финансирование экстремизма" и "Подготовка лиц для участия в действиях, которые нарушали общественный порядок". Оба фигуранта объявлены в межгосударственный розыск.
Стрижак и Леончик объявлены в международный розыск
Андрей Стрижак стал известен недавно, когда начал собирать деньги в поддержку протестующих. Но настоящая слава пришла, когда выяснилось, что он без стеснения окучивал собранное на личные нужды.
Цифры назывались разные: и два миллиона долларов, и сотни тысяч. Как и благие цели: то планируется выделить средства каким-то стачкомам, то предприятиям МТЗ, МЗКТ и "Гродно Азот". В реальности собранные деньги окучивались фондами Стрижака на безбедную жизнь за границей. А так называемым пострадавшим перепадали крохи для того, чтобы распиарить эти выплаты как рекламу. В итоге даже личный ассистент Стрижака Светлана Оношко сбежала и рассказала все о вранье и махинациях в так называемых фондах солидарности.
Алексей Леончик собирал деньги с сочувствующих, обещал компенсировать штрафы и медпомощь, но тратил их на лобстеры и шампанское. По схеме процентов 20 на выплаты для пиара. Остальное растворялось в карманах самого Леончика и его помощников.
По открытой информации в сети можно сделать вывод, что мошенники не только прикарманивали чужие деньги, но средства шли и на поддержку деструктивной деятельности в Беларуси.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все