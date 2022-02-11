СК: возбуждено 5 уголовных дел по фактам воспрепятствования праву на участие в республиканском референдуме

В поле зрения сыщиков попала группа минчан, которые наносили протестные надписи на фасады зданий, в подъездах жилых домов, в общественных местах. Кроме того, они повреждали баннеры, в том числе с изображением милиционеров и военнослужащих, а также сожгли государственный флаг. Свои действия снимали на видео, а ролики размещали в интернете. В ходе оперативного контроля за подозреваемыми установлено, что они планировали повредить здание общественного пункта охраны правопорядка, однако не довели свой умысел до конца, так как были задержаны с поличным.

Максим Гамола, замначальника ГУВД Мингорисполкома