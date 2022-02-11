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СК: возбуждено 5 уголовных дел по фактам воспрепятствования праву на участие в республиканском референдуме
За призывы к срыву референдума Следственный комитет возбудил 5 уголовных дел. Фигуранты распространяли листовки с соответствующим содержанием. Одна из задержанных (59-летняя женщина), работая в учреждении образования, распространяла листовки с призывами к бойкотированию референдума в Минске. В ГУБОП рассказали, что образец она получила от одной из экстремистских инициатив, и уже на рабочем месте распечатала несколько сотен экземпляров. При этом она подписана на множество экстремистских ресурсов, информацию от которых регулярно пересылала своим знакомым. Правоохранители продолжают оперативно-разыскные мероприятия по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки.
В поле зрения сыщиков попала группа минчан, которые наносили протестные надписи на фасады зданий, в подъездах жилых домов, в общественных местах. Кроме того, они повреждали баннеры, в том числе с изображением милиционеров и военнослужащих, а также сожгли государственный флаг. Свои действия снимали на видео, а ролики размещали в интернете. В ходе оперативного контроля за подозреваемыми установлено, что они планировали повредить здание общественного пункта охраны правопорядка, однако не довели свой умысел до конца, так как были задержаны с поличным.
Установлено, что злоумышленники готовились к своим действиям заранее: распределяли роли, определяли места съемки, наблюдали за объектами, принимали меры конспирации. Фигурантам от 30 до 60 лет, все безработные. Состояли в экстремистских Telegram-каналах и районных чатах. Организатором группы был 45-летний минчанин. Также известно, что в 2020-м подельники неоднократно участвовали в протестных акциях, в том числе перекрывали проезжую часть.
В настоящее время отдельные лица, находящиеся на территории Республики Беларусь и за рубежом, проводят информационную кампанию по дискредитации руководства страны и предстоящего республиканского референдума. Они позиционируют конституционную реформу как способ удержания власти, заблаговременно формируя у целевой аудитории ложные убеждения о фальсификации голосования, призывая не принимать участие в референдуме.
Правоохранители подчеркивают, что все попытки препятствовать проведению референдума будут жестко пресекаться. Особое внимание будет уделено лицам, угрожающим членам участковых комиссий по референдуму.
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