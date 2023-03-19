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Подробности смертельного ДТП на проспекте Пушкина в Минске

Стали известны подробности смертельной аварии в Минске.

Напомним, накануне, ближе к полуночи, под колесами иномарки погибла 24-летняя девушка. Водитель "субару" бросил машину и скрылся. Но спустя 20 минут недалеко от места ДТП по приметам был задержан экипажем Фрунзенской охраны.

Выяснилось, что 25-летний бесправник ранее судим за хулиганство. Свою причастность к аварии всячески отрицал, ссылаясь на то, что на него напали, ударили по голове и впоследствии угнали авто. К слову, в крови задержанного обнаружено 1,6 промилле алкоголя, а на его лице - характерные повреждения и порезы.

Известно, что в аварии пострадала пассажир "шкоды" - 55-летняя женщина, она госпитализирована. И уже Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело.

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