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СК заочно расследует дело Валерия Цепкало

СК заочно расследует дело Валерия Цепкало

Следственным комитетом начат процесс специального производства в отношении Валерия Цепкало, пишет БелТА.

Соответствующее решение согласовано генеральным прокурором Республики Беларусь. Валерий Цепкало обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 424, ч. 3 ст. 430, ч. 1 ст. 400, ч. 1 ст. 361-1, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 367, ст. 188, ст. 369-1, ч. 1 ст. 130, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 123 Уголовного кодекса Беларуси.

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