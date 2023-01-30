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СК завел дело на представителя футбольного клуба "Шахтер"
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании влияния на результат матча чемпионата Беларуси по футболу, пишет БелТА.
Факт оказания противоправного влияния на результат матча чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги выявили Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета и ГУБОПиК МВД.
В отношении представителя футбольного клуба "Шахтер" возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.253 (покушение на подкуп участников спортивных соревнований) УК.
Проведение следственных действий продолжается, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.
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