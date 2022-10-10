СК завершил предварительное расследование в отношении администраторов формирования "Черная книга Беларуси"

Следственный комитет Беларуси в порядке специального производства завершил предварительное расследование в отношении администраторов экстремистского формирования "Черная книга Беларуси", которая распространяла личные данные силовиков. Уголовное дело передано генеральному прокурору для направления в суд. Обвиняемыми по данному делу проходят 5 человек. Фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы.