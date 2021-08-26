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СК завершил проверку серии обращений граждан с заявлениями о якобы имевших место неправомерных действиях сотрудников милиции
Следственным комитетом завершена проверка серии обращений граждан с заявлениями о якобы имевших место неправомерных действиях сотрудников милиции. По информации заявителей, случилось это в ИВС и ЦИП ГУВД Минска, после их задержаний в местах массовых беспорядков.
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По информации СК, в ЦИП и ИВС ГУВД Минска с 9 по 15 августа прошлого года было доставлено более двух тысяч задержанных, при этом численность сотрудников, которые несли там службу, не превышала 50 человек. Из общего числа задержанных с заявлениями о проведении проверки по фактам якобы имевших место противоправных действий со стороны сотрудников органов внутренних дел, обратились 680 человек.
Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
Подавляющее большинство заявителей - это граждане в возрасте до 30 лет, неработающие, индивидуальные предприниматели и студенты. Некоторые из них ранее привлекались к административной и уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления.
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