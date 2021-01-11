СК завершил расследование уголовного дела о вооруженном нападение на милиционеров

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о вооруженномнападении на милиционеров. Третьего сентября прошлого года 54-летний гражданинРоссийской Федерации, будучи задержанным за незаконное пребывание в Беларуси,напал с ножом на правоохранителей. Тогдамилиционерам удалось выбить холодное оружие из его рук. Однако стражи порядкавсе же были травмированы. Действия обвиняемогоквалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса. В том числе -покушение на убийство.