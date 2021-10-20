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СК завершил расследование уголовного дела в отношении двух работников Белтелекома

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух работников Белтелекома, которые слили администраторам экстремистских телеграм-каналов личные данные более чем 150 белорусов. В Сеть попала конфиденциальная информация сотрудников правоохранительных органов, судей, журналистов, работников сферы образования и медицины, а также общественных деятелей.

Детали расследования рассказали в Следственном комитете.

Юлия Гончарова, официальный представитель СК Беларуси:

Как сообщает Следственный комитет, призывами деструктивных телеграм-каналов воодушевились специалист по продажам и инженер электросвязи Белтелекома. Об этих людях мы уже рассказывали, когда один из них попал в руки милиции. С момента задержания оба находятся под стражей, там и останутся до суда.

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