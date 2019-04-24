Скачивайте мобильное приложение "Новости АТН". Будьте в курсе важных событий

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За всеми важными событиями в стране и мире можно следить в режиме онлайн на нашем сайте tvr.by, а также в мобильном приложении Агентства теленовостей "Новости АТН". Присылайте свои материалы на горячую линию АТН, и об этом узнает вся страна.



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