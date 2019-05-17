Скачивайте приложение "Новости АТН". Будьте в курсе информационной картины дня

Быть в курсе событий в стране и мире и узнавать об этом первым можно с помощью мобильного приложения Агентства теленовостей "Новости АТН". Оно доступно для скачивания бесплатно в Play Market или App Store. У приложения простая навигация по тематическим разделам и широкие возможности индивидуальной настройки контента. Есть возможность поделиться информацией в социальных сетях и попробовать себя в роли ньюсмейкера. Необходимо просто прислать свои материалы на "Горячую линию" АТН, и об этом узнает вся страна. Скачайте и будьте первыми в курсе информационной картины дня вместе с мобильным приложением "Новости АТН".