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Скакалки, классики, резиночки - фестиваль дворовых игр времен СССР пройдет в Полоцке
Впервые 27 мая в Полоцке состоится фестиваль забытых дворовых игр СССР. Организаторами события выступают Полоцкий райисполком, районный центр детей и молодежи, БРСМ, движение "Антигеймер", ОО "Выбор-ЗОЖ", ФСК "Придвинье" и Русский дом в Минске. Об этом сообщаетsb.by.
С полудня и до 15:00 площадь Свободы превратится в одну большую игровую зону. Скакалки, классики, резиночки, квадрат, городки, "Гигантские шаги", "Испорченный телефон", "Морская фигура"… Участникам предложат вспомнить игры времен СССР, в которые когда-то с удовольствием играли всем двором. Идеей познакомить молодежь сдворовыми забавами, которыелюбили наши родители, бабушки и дедушки,загорелся полочанин Сергей Урбанович. Спортактивист, председатель спортивного общественного объединения "Выбор-ЗОЖ", представитель движения "Антигеймер" пришел с предложением к руководству Полоцкого райисполкома.
"Там меня услышали и поддержали. Надеюсь, дебютный фестиваль станет доброй традицией. Помимо активных игр, гостей нашей площадки ждут интеллектуальные. Не обойдется без шуточных задач-головоломок. Например, предложим подрастающему поколению догадаться, как сочетаются пленочные аудиокассеты и карандаши и т.д. Приходите, будет интересно",- приглашаетСергей Урбанович.
Фото: БЕЛТА
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