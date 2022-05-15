Скамейка безопасности появилась в Бресте

В Бресте о безопасном отдыхе у воды жителям будет напоминать скамейка безопасности. Новый арт-объект установили на набережной, это подарок ОСВОДа. Особенность кованой лавочки в концепции. На ней есть спасательный круг и водолазные баллоны. После реконструкции городская набережная стала одним из мест притяжения отдыхающих. Ее продлили и благоустроили. Теперь променад вдоль реки Мухавец можно совершить от центра города до Брестской крепости. Общая протяженность пешеходных и велодорожек - больше двух километров. А в перспективе вдоль берега появятся кафе с летними террасами и площадки для выступлений уличных артистов.



Виталий Кулинич, председатель Брестской областной организации ОСВОД:

Сегодня мы проводим широкомасштабную акцию "Безопасный купальный сезон", чтобы перед его началом напомнить и детям, и взрослым о безопасности. Брестская областная организация решила установить такую скамейку, чтобы человек, проходя мимо или присев отдохнуть, полюбоваться гладью реки Мухавец, задумался о правилах безопасности на воде.



Перед началом купального сезона брестчанам напомнили, как оказывать первую помощь утопающим, и устроили показательные выступления с катерами.