Скамейка-часы, термометр, чугунная ванна - в Минске прошел конкурс на самую креативную скамейку

Скамейка-часы, термометр, гигантская чаша или вообще чугунная ванна. Самые смелые дизайнерские идеи воплотили участники конкурса на самую креативную и удобную скамейку, который прошел во Фрунзенском районе столицы. Благоустройство вдохновило на творчество работников коммунальных предприятий, промышленных и торговых организаций. Три десятки арт-объектов появились на Аллее столичных спасателей по улице Мазурова. Участники старались впечатлить судей оригинальными идеями, а победителем стала команда ЖЭУ № 9 Фрунзенского района.



Рядом с арт-аллеей во Фрунзенском районе скоро появитсяэкотропа