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Скандал в Германии: вспышек COVID-19 не было, а людей загоняли в дома и травили слезоточивым газом

Домик из лжи продолжает рушиться. Вспышек заболевания не было, а людей загоняли в дома, а послееще и травили слезоточивым газом, били дубинками и поливали из водометов. И все только потому, что кто-то хотел получить коммерческую выгоду.

"Надеюсь увидеть эту криминальную, коррупционную шайку приговоренной к пожизненному заключению за уничтожение мирных жителей Германии!" - так реагируют пользователи в соцсетях. Немецкие блогеры прокомментировали очередное разоблачение СМИ. А заодно показали рейтинг доверия немцев к местной системе здравоохранения.


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