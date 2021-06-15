Скандалы и коррупция в "ПиС". Призрак справедливости

Вся правда о польской правящей партии! В каких скандалах замешана "Право и справедливость"? Коррупция, зачистка государственных СМИ и давление на судебную систему, а также, что такое "скотский закон"? Конкретные факты о конкретных политиках. Смотрите полный выпуск программы "Понятная политика" на YouTube-канале Агентства теленовостей

Когда премьер лично финансирует белорусский мятеж и блогеров-экстремистов, отличный повод присмотреться подробнее к политической элите Варшавы. На публике она любит ратовать за свободу и нести другим бескорыстную демократию. Сегодня мы покажем, что это как минимум лицемерие, ведь у себя работают по-иному. Итак, в "Понятной политике" говорим про польскую партию "Право и справедливость". Скандалы, коррупция и зачистка государственных СМИ. Об этом и не только - исключительно факты. И вполне очевидные выводы.



У польской партии "ПиС" в этом году юбилей - 20 лет с момента создания



Сегодня это партия власти, которая второй термин кряду определяет развитие страны.



Два брата-близнеца - Яцек и Плацек - мечтают украсть Луну. Они уверены, что она полностью из золота. Польский детский фильм 1962 года буквально начертал будущее его двум главным актерам - Леху и Ярославу Качиньским. Создавая партию "ПиС" спустя сорок лет в 2001 году, они даже использовали соответствующий лозунг: "Все, что мы украли, - это Луну".

Одно из главных обещаний на парламентских выборах в середине нулевых – свергнуть так называемый "уклад": сговор бывших чекистов, бизнесменов и политических деятелей, которые еще в 1989 году взяли власть в свои руки. На этой идее партия держалась три избирательные кампании.

В общем, на первых порах "ПиС", как и президент страны Лех Качиньский, была той самой твердой рукой. Полякам нравилось, что они не дают спуску мигрантам и беженцам, проводят жесткую политику. Ведь все это на благо государства. Однако 10 апреля 2010 года один из близнецов - глава Польши - разбился на самолете под Смоленском.





Трагические события совпали с рухнувшей популярностью партии у себя дома. "ПиС" уже была в оппозиции, и как-то нужно было выходить из крутого пике. Как и прежде, главой партии был второй брат-близнец - Ярослав Качиньский. В следующие 10 лет и начнется все самое интересное. Начнем со свежего.





Ярослав Качиньский - серый кардинал

Серый кардинал польской политики и владелец уважаемого кота. Такое прозвище политик получил из-за того, что все наследство Качиньского уйдет питомцу, ведь у него нет семьи. Даже для самой Польши это крайне одиозная личность. Чего стоит только скандальный закон о защите домашних животных?! Его приняли в минувшем году. Вы удивитесь, но это едва не стоило Польше раскола правящей коалиции и даже досрочных выборов.

Официальнозакон о защите домашних животных запрещает использовать братьев наших меньших уличными фотографами, держать зверей на привязи. Однако, поляки назвали закон «скотcким» из-за ограничений в области животноводства. Вдокументе заметно сократили дозволяемые размеры загонов для скота, а такжеустановили строгие правила их содержания.

И политики, и аграрии застыли в недоумении. Последним даже пришлось перестраивать инфраструктуру. Логики не увидели многие. Но вопросов и иных мнений самый влиятельный человек в Польше старательно не замечал. И закон, естественно, продавил.

И единственная причина кризиса - личность Ярослава Качиньского, славящегося своей авторитарностью, бараньим упрямством и нетерпимостью к другим точкам зрения. Про фактического правителя страны всем в Польше известно, что животных он любит даже больше, чем не любит немцев и русских. Из-за специфического характера польский аятолла так и не обзавелся семьей, и единственными близкими ему существами являются коты Чаруш и Феникс и кошка Фиона.

Более того, Качиньский даже выгнал из партии часть сторонников, которые отказались поддерживать закон, среди них был и министр сельского хозяйства.





Зачистка и контроль СМИ

Вернемся немного назад, в 2015-й. После нескольких поражений кряду "ПиС" снова придет к власти и моментально угодит в громкий скандал, который быстро избавит от иллюзий польское общество. Следите за руками. Как сработали те, кто сегодня рдеет за свободу слова в Беларуси. Итак, "ПиС" выигрывает выборы осенью. И первым делом решает ужесточить контроль над госмедиа. Там к этому времени долгое время доминирует главный противник - сторонники "Гражданской платформы". Зачистить пространство решают быстро и в буквальном смысле вручную.



Депутаты "ПиС" подготовят поправки всего за несколько месяцев. Закон позволяет назначать и увольнять топ-менеджеров государственных теле- и радиокомпаний министру финансов. Ранее этим занималсяавтономный Национальный совет по вещанию. Изменения также предполагают преждевременное окончание срока полномочий членов правления и наблюдательных советов общественных СМИ. Среди них -Польское общественное телевидение и Польское радио.



В конце декабря парламент и сенат закон примут. Напомню, выборы выиграны в конце октября. При этом вице-спикер парламента и вовсе выдаст, кажется, главный посыл: почему гайки закручивают. По его словам, польские СМИ (внимание!) критикуют политиков. То есть суют нос не в свое дело, а правящая партия такое терпеть, видимо, не намерена. Вы только послушайте эту цитату. Вице-спикер, естественно, член победившей партии "ПиС".

Мне кажется, что СМИ в Польше не выполняют свои задачи объективно. Процесс изменений нужно провести быстро, так как СМИ в данный момент занимаются сами собой и не говорят о проблемах общества и граждан, а критикуют политические проекты. Они освещают события необъективно. Польские общественные СМИ должны перестать быть частью политического спора. Они должны стать объективными, какими они, по моему мнению, в данный момент не являются. Интересно бы только понять, что входит в понятие польской объективности. Управляемая демократия или что-то еще? Не поняли этого и коллеги по общеевропейским ценностям. С критикой нового закона выступили ОБСЕ, Европейский Вещательный Союз и Ассоциация европейских журналистов. В знак протеста в отставку ушли руководители сразу нескольких польских телеканалов. Но дальше публичных порицаний Европой дело, разумеется, не пошло. Серьезных санкций не было, исключить из ЕВС тоже никто не пытался. Рышард Терлецкий, в 2016 году вице-спикер польского парламента и член партии "Право и справедливость"





"Новый порядок кадровых решений ущемляет независимость СМИ!" - посыпались заявления. Совет Европы даже обратился к президенту - мол, не подписывай, а польским властям рекомендовал отдать закон на проверку специалистами совета на соответствие Европейской конвенции по правам человека. Варшава никого не послушает. И вначале января Дуда подпишет спорный закон.



СМИ являются важным предохранителем демократии. Если СМИ не будут в состоянии смотреть на руки власти, то граждане не будут знать, что они делают. Матеуш Киевский, в 2016 году лидер Комитета защиты демократии

Если верить польским журналистам, после такого грубого финта с медиа даже некоторые сторонники "ПиС" в кулуарах стали часто повторять похожую фразу: "Лекарства" Качиньского могут быть хуже "болезни". Политологи в свою очередь констатировали тревожный факт: общественные СМИ превращаются в рупор правящей партии.





Давление на судебную систему

Спустя два года после медийной сферы "ПиС" берется за судебную систему. Методично и в несколько этапов проводит ее реформирование.В частности, по инициативе "Права и Справедливости" в Польше был принят закон, согласно которому судьи Верховного суда должны уходить в отставку по достижении пенсионного возраста. Изменения также наделяли Президента дополнительными полномочиями в назначении и увольнении судей Верховного суда страны, а также давали право Сейму избирать членов Национального судебного совета.

По мнению критиков, все изменения преследовали одну цель: поставить суды в зависимость от исполнительной ветви власти.Поляки расценили реформу как "наступление на независимость судебной системы". Вышли на улицы, активно протестовали, но пересмотра или отмены правил не последовало. Однако,реформа продолжилась. Спустя несколько лет в ее рамках приняли новый закон: сформировалиДисциплинарнуюпалату, которая может отстранять судей за якобы политическую деятельность.



Еврокомиссия подала в Европейский суд иск против Польши из-за нарушения прав судей и принципа независимости судебной системы. Брюссель уверен: правящая партия полностью подмяла под себя суды и притесняет СМИ.

Несмотря на решения суда ЕС и наши многочисленные попытки исправить ситуацию, давление на польских судей продолжает расти, а их независимость постоянно подрывается. Но Варшава парирует - мол, не вмешивайтесь в наши внутренние дела. А разве сами поляки этим не занимаются? Премьер-министр Матеуш Моравецкий в открытую поддерживает белорусских террористов. И это не наши догадки. Вера Юрова, заместитель председателя Еврокомиссии





Коррупция в "ПиС"



Есть у главы "ПиС" и еще одно прозвище - Близнец без башен. Получил он его за громкие коррупционные скандалы.Несколько лет назад польские правоохранители задержали одного из приближенных - министра обороны Бартоломея Мищевича за преднамеренное заключение невыгодных контрактов.Проще говоря, он работал на откатах и заносил их в высокие кабинеты.





До своего политического дебюта он работал в небольшой аптеке Варшавы. Подружившись с членами "ПиС" предприимчивый поляк (не забываем про откаты)из маленького ларька сделал одну из крупнейших сетей в стране. В правлении новой компании оказались члены партии... Хотя по закону не имеют права заниматься бизнесом.

Все это расследование в итоге привело к знаменитым "пленкам Качиньского". Оказалось, что политик, который так яро отрабатывал годами образ "человека без денег, но с принципами", не только курирует полулегальный бизнес партии. Захотел пан Ярослав окончательно обеспечить себе старость, построив в Варшаве два небоскреба по 190 метров каждый. Башнями-близнецами их окрестили не только из-за внешнего вида – это своеобразный монумент братьям Качиньским. Одно здание планировали назвать в честь Леха. Другое - под именем Ярослава.

Примечательно, что строить эти башни должна была компания Srebrna. Она принадлежала "институту Леха Качиньского". Стоит ли говорить, кто управляет институтом? Деньги на строительство (300 млн евро)собирались взять в банке Pekao. Причем глава партии "Право и справедливость"пытался это сделать по телефону, угрожая своим авторитетом.



Банк Pekao был выбран неслучайно. Дело в том, что это одно из учреждений, которое в период правления "ПиС" было реполонизировано, проще говоря, выкуплено у итальянцев государством. Отдельные СМИ уверяют, что именно через него проводят все операции члены правящей партии. Стройку, кстати, из-за скандала, остановили. Дальше плана пока дело не дошло.





Еще один громкий коррупционный скандал с "ПиС" случился в 2019 году. Журналисты назвали его Kuchcinski Travel. Выяснилось, что спикер сейма любил летать по своим делам за государственный счет: на авиации гражданской и военной, сам или вместе с семьей, иногда просто спецрейсом домой на выходные. В общем насчитали более ста полетов на сумму свыше 1 млн долларов из польского бюджета.







Налетал намиллион долларов



Скандал случился как раз накануне парламентских выборов и, казалось бы, должен поставить партию и ее лидеров в неудобное положение. Но спикер в отставку собрался далеко не сразу. Скандал смаковали несколько недель. И лишь когда в "ПиС" так и не придумали, что делать с очевидными фактами, спикер сейма уволился якобы по собственному желанию.

В "ПиС" не только не хотели увольнять Кухциньского, но и демонстративно показали, что скандал не повлиял на его позиции в партии. Об этом свидетельствует хотя бы заявление лидера партии Ярослава Качиньского, который дал экс-спикеру почетное первое место в избирательном списке округа в Крошне. Таким образом отставка Кухциньского вместо некоего урока для партийной дисциплины превратилась в небольшой предвыборный отпуск. Вера Юрова, заместитель председателя Еврокомиссии

Без права и справедливости

Это уже протесты против решений президента Анджея Дуды - он тоже, кстати, находится в "ПиС". Законы против абортов и тот самый "скотский" вывели на улицы страны сотни тысяч человек и показали, как полиция относится к такого рода хождениям. Напомню, в "независимых" телеграм-каналах на эту тему постов фактически не было.





"Наше государство ограничит работу иностранных медиа, они приносят вред стране". "Почему издание с зарубежными корнями должно влиять на нашу политическую повестку"? Нет, это слова не Лукашенко, а Анджея Дуды. Политик обиделся на немецкую газету FAKT - она критиковала президента накануне выборов. И до 2023 года такие издания просто не смогут работать в Польше. После этих строк сразу вспоминается "Белсат", который получает деньги от той же партии.







Повальное кумовство, зачистка медиаполя, давление на судей



При этом постоянные рекомендации в адрес Беларуси по построению свободного общества. Польша сегодня не передовая демократия, а страна с авторитарным правительством, которое делает, что хочет, и мечтает о "новой Речи Посполитой". Об этом тот же Качиньский открыто говорил в интервью. Все, что происходит у соседей, - это не право и справедливость.