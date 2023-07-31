3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Скажинемолчи" возвращается в эфир
Уже завтра, 1 августа, после летних каникул возвращается в эфир "Беларусь 1" программа "Скажинемолчи". Последний месяц лета ведущие и гости проекта проведут в новой локации, в спортивном кластере столицы в пространстве "Медиадом". И это особенно символично, ведь уже через считанные дни в нашей стране стартуют ІІ Игры стран СНГ. Тема спорта станет одной из ключевых в августе.
Конечно, приятно оказаться в таком месте, с такими гостями, кто будет открывать сезон 4-й "Скажинемолчи". Но обещаем вам, что это будут самые яркие, самые достойные люди.
Будет очень интересно.
А вот мы уже знаем и готовы рассказать, кто станет первым героем в выездной студии "Скажинемолчи" - это журналист Белтелерадиокомпании, муза "Славянского базара" и заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович. Под какими словами Александра Лукашенко телеведущая готова подписаться целиком и полностью? Умеет ли телеведущая радоваться успехам коллег? И, конечно, еще раз поздравим Елену с именной Звездой на Аллее звезд в Витебске.
Я столько лет была в роли ведущей этой церемонии, столько раз я это делала. И, конечно, я никогда на себя вот эту одежку не примеряла. Я знала, что сейчас открытие звезды, василька. Вот этого талантливого, достойного, умного человека. Я всех их прекрасно знала. Среди них есть мои друзья. Это большая честь, вы понимаете, я расцениваю это так: мне еще служить и служить для того, чтобы отработать то внимание, то добро, которым меня осчастливили очень много людей. Начиная от главы государства и заканчивая зрителями, которые пришли поддержать меня, сказать мне хорошие слова вот на эту площадь звезд, когда открывали мой василек.
Именно 1 августа, 40 лет назад в трудовой книжке Алены Спиридович появилась первая и единственная по сей день запись: "Пришла работать на Белорусское телевидение".
Не пропустите "Скажинемолчи" завтра в 10:50 на "Беларусь 1".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей