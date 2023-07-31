"Скажинемолчи" возвращается в эфир

Я столько лет была в роли ведущей этой церемонии, столько раз я это делала. И, конечно, я никогда на себя вот эту одежку не примеряла. Я знала, что сейчас открытие звезды, василька. Вот этого талантливого, достойного, умного человека. Я всех их прекрасно знала. Среди них есть мои друзья. Это большая честь, вы понимаете, я расцениваю это так: мне еще служить и служить для того, чтобы отработать то внимание, то добро, которым меня осчастливили очень много людей. Начиная от главы государства и заканчивая зрителями, которые пришли поддержать меня, сказать мне хорошие слова вот на эту площадь звезд, когда открывали мой василек.

Елена Спиридович, телеведущая, заслуженная артистка Беларуси

