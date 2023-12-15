Сказочные игры, фотозоны, новогоднее представление - благотворительная акция "Наши дети" проходит в 61-й минской гимназии

Сегодня впервые в Беловежской пуще дали старт масштабной акции "Наши дети". На праздник приехали ребята из разных уголков Беларуси. Но на связи с поместьем Деда Мороза - вся страна: во время открытия благотворительного марафона организовали телемост. Такой размах впервые.

Минск включался и поздравлял с наступающими праздниками из Дворца детей и молодежи. Торжественные мероприятия охватывает все места, где звучит детский смех. Праздник проходит и в столичной гимназии номер 61. Подробности у Виктории Радевич.

Атмосфера в гимназии по-настоящему волшебная. Здесь ощущается новогоднее настроение. На входе встречают главные новогодние персонажи - Дедушка Мороз, Снегурочка и их помощники. Также здесь был дан старт уже всем полюбившейся благотворительной акции "Наши дети". Чтобы встретить праздник, здесь собрались дети со школ всего Московского района - самых разных возрастов. Для них подготовили насыщенную развлекательную программу.

Здесь много интерактива и тематические площадки - это театр "Батлейка", мастерская Деда Мороза, сказочные игры и мастер-классы, фотозоны, сделанные руками учеников и их родителей. Но главное событие торжества - новогоднее представление. Здесь не участвуют приглашенные артисты - на сцене исключительно ученики гимназии.

Праздничная акция "Наши дети" продлится до 15 января.

С этого дня на протяжении месяца ребята из многодетных семей, малообеспеченных, отличники учебы, победители олимпиад и конкурсов будут принимать гостей! С подарками и поздравлениями.

Высшие должностные лица страны, руководители организаций и общественных объединений посетят школы-интернаты, детские дома, больницы, реабилитационные центры.