Сказочные персонажи и Сергей Левкович приехали с подарками в один из детских домов семейного типа Борисова

Новогоднее чудо для большой и дружной семьи! Праздничным настроением, эмоциями и песнями накануне наполнился один из коттеджей в Борисове. В детский дом семейного типа в гости к Василию и Елене Пацукевич с подарками приехали сказочные персонажи и первый заместитель губернатора Минской области Сергей Левкович.

В семье шестеро приемных и трое своих детей. Встреча сразу получилась теплой и творческой - семья встретила гостей красивым пением. В качестве подарков получила футбольные мячи, теннисный стол, развивающие игры. Этот год для Василия и Елены Пацукевич особенный - пара недавно отметила 20 лет совместной жизни.