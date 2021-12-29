3.67 BYN
2.95 BYN
3.40 BYN
Сказочные персонажи и Сергей Левкович приехали с подарками в один из детских домов семейного типа Борисова
Новогоднее чудо для большой и дружной семьи! Праздничным настроением, эмоциями и песнями накануне наполнился один из коттеджей в Борисове. В детский дом семейного типа в гости к Василию и Елене Пацукевич с подарками приехали сказочные персонажи и первый заместитель губернатора Минской области Сергей Левкович.
В семье шестеро приемных и трое своих детей. Встреча сразу получилась теплой и творческой - семья встретила гостей красивым пением. В качестве подарков получила футбольные мячи, теннисный стол, развивающие игры. Этот год для Василия и Елены Пацукевич особенный - пара недавно отметила 20 лет совместной жизни.
Хозяйка дома Елена Пацукевич продолжает традицию своих родителей, которые также являются воспитателями дома семейного типа в городе на Березине. Всего же в Борисовском районе 4 дома семейного типа.