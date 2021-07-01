ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Схема перемещения санкционного товара через Беларусь и кому это выгодно - в расследовании "Игра по-серому"

Литва крутит гайки, Польша - сигареты: сотни подпольных фабрик в странах ЕС.

Почему европейцам выгодно провозить товары в РБ через Литву?

Какие "подарки" отправляют в Беларусь из Евросоюза? Как работают белорусские таможенники по сравнению с литовскими? Где лучше всего знают, как продать авто с поддельными номерами?

Все о преступных схемах и экономических преступлениях - в расследовании Ксении Лебедевой "Игра по-серому".


Смотрите также:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все