Схему организации дорожного движения изменили в минском микрорайоне Сокол

Схему организации дорожного движения изменили в микрорайоне Сокол в Минске, сообщает БЕЛТА.

Одностороннее движение с выделением пешеходной зоны организовали по ул. Березогорской от ул. Ромашкина до ул. Рябиновой. На данном участке установлена зона ограничения максимальной скорости 30 км/ч.

Дорожныезнаки "Дорога с односторонним движением" и "Зона с ограничением максимальной скорости 30 км/ч" установлены на перекрестке ул. Березогорской и Ромашкина.

Дорожный знак "Въезд запрещен" установлен на перекрестке ул. Березогорской и Рябиновой со стороны ул. Щукина.

ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.