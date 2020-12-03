Схему проплаченных митингов в Беларуси случайно разоблачил украинский блогер

Он пообщался с иностранцем, который проживает в Беларуси, и поинтересовался мнением о протестах.

Молодой человек рассказал, что своими глазами видел, как его соотечественники ходили на несанкционированные митинги за деньги. Правда, потом всех "гостей" депортировали обратно на родину.