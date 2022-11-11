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Скидки до 60% объявлены в магазинах Минска
С 11 по 13 ноября в некоторых магазинах белорусской столицы будут действовать весьма серьезные скидки, сообщает "Минск-Новости". На отдельные товары в ряде случаев цены упали на 60 процентов. О том, где именно можно купить товары намного дешевле обычного.
ЦУМ
В пятницу, 11 ноября, здесь предоставят скидку в размере 10 % на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт. Однако она не касается той продукции, розничная надбавка на которую составляет менее 30 %.
ГУМ
Пятничная скидка на одежду, белье, трикотаж, обувь для взрослых, чулочно-носочные изделия - 22 %. Однако есть условие: стоимость покупки должна составлять не менее пяти рублей за единицу. Суббота и воскресенье: если купили товары на сумму от 45 рублей - вам скидка в 10 %. Если стоимость покупки составила от 70 рублей - скидка в 15 %. Отмечается, что скидка по акции предоставляется в акционном чеке на товары, розничная цена которых составляет 5 рублей и выше.
ТД "На Немиге"
11 и 12 ноября действует скидка до 60 % на выделенный ассортимент товаров, список которых опубликован на сайте торгового дома.
Универмаг "Беларусь"
11 и 12 ноября - скидка до 50 % на выделенный ассортимент товаров, перечень которых - на сайте торгового объекта.
"Кірмаш"
Объекты на проспектах Дзержинского (здание № 100) и Независимости (№ 19), а также на улице В. Хоружей (№ 21). С 11 по 13 ноября включительно здесь предоставят скидку в 3 % на все непродовольственные товары. А 11 ноября на 15 % дешевле можно приобрести мужскую и женскую одежду, белье и обувь, чулочно-носочные изделия и галантерею, ткани и домашний текстиль.
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