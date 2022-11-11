Скидки до 60% объявлены в магазинах Минска

С 11 по 13 ноября в некоторых магазинах белорусской столицы будут действовать весьма серьезные скидки, сообщает "Минск-Новости". На отдельные товары в ряде случаев цены упали на 60 процентов. О том, где именно можно купить товары намного дешевле обычного.

ЦУМ

В пятницу, 11 ноября, здесь предоставят скидку в размере 10 % на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт. Однако она не касается той продукции, розничная надбавка на которую составляет менее 30 %.

ГУМ

Пятничная скидка на одежду, белье, трикотаж, обувь для взрослых, чулочно-носочные изделия - 22 %. Однако есть условие: стоимость покупки должна составлять не менее пяти рублей за единицу. Суббота и воскресенье: если купили товары на сумму от 45 рублей - вам скидка в 10 %. Если стоимость покупки составила от 70 рублей - скидка в 15 %. Отмечается, что скидка по акции предоставляется в акционном чеке на товары, розничная цена которых составляет 5 рублей и выше.

ТД "На Немиге"

11 и 12 ноября действует скидка до 60 % на выделенный ассортимент товаров, список которых опубликован на сайте торгового дома.

Универмаг "Беларусь"

11 и 12 ноября - скидка до 50 % на выделенный ассортимент товаров, перечень которых - на сайте торгового объекта.

"Кірмаш"