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Мясо, хлеб, молоко и овощи теперь на 10 % дешевле - в Беларуси начала действовать социальная скидка

В крупных торговых сетях Беларуси сегодня начала действовать социальная скидка.
На 10 процентов дешевле мясо, хлеб, молоко, овощи могут купить пенсионеры, многодетные и те, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума. Скидки не распространяются на акционные товары.
Инициативу правительства поддержали 16 представителей ретэйла, а это 50 процентов всего рынка розничной торговли.
Сегодня в среднем у каждой торговой сети до 25 % в чеке - социально значимые товары - 29 наименований. Сейчас на них действует и ценовое регулирование.

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