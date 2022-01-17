Мясо, хлеб, молоко и овощи теперь на 10 % дешевле - в Беларуси начала действовать социальная скидка

В крупных торговых сетях Беларуси сегодня начала действовать социальная скидка.

На 10 процентов дешевле мясо, хлеб, молоко, овощи могут купить пенсионеры, многодетные и те, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума. Скидки не распространяются на акционные товары.

Инициативу правительства поддержали 16 представителей ретэйла, а это 50 процентов всего рынка розничной торговли.

Сегодня в среднем у каждой торговой сети до 25 % в чеке - социально значимые товары - 29 наименований. Сейчас на них действует и ценовое регулирование.