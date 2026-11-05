Сколько стоит снос пустующего дома и почему некоторые объекты долго числятся в реестре

Сегодня в Едином реестре Беларуси более 28 тыс. пустующих домов, по которым ведется активная работа. Но реальная цифра может быть гораздо больше. Комитет госконтроля ежегодно фиксирует постройки, отвечающие критериям пустующих, но при этом не включенные в реестр.

Пустующий дом - это не просто забытое строение. Это участок земли, часть сельского облика и кропотливая работа для местной власти. В сельсовете выясняют, кто владеет домом, есть ли наследники, можно ли его восстановить и найдется ли на него покупатель. Если дом пригоден для проживания, его предлагают новым хозяевам.

quote Сложно найти собственников, наследников. Сложно работать с теми домами, наследники которых находятся за пределами Республики Беларусь. Это одна из причин, почему дома долго находятся в реестре. Елена Вергейчик, главный специалист Метченского сельского исполкома

"Если мы продаем дом, то его начальная цена, как правило, 45 белорусских рублей - одна базовая величина. Мы объявляем об этом на сайтах, в местной газете. Если появляется более одного желающего, значит, продажа идет через аукцион, - обозначила председатель Метченского сельского исполкома Наталья Асавченок. - Продажа домов вдыхает в них новую жизнь. Как говорят наши некоторые жители, в доме напротив появляется свет, и это очень радует".

Но не каждый дом можно сохранить. Некоторые здания годами стоят без ухода, ветшают и становятся опасными. В таких случаях принимается решение о сносе. Бывает, что наследники не хотят хранить память о прошлом и дают согласие на демонтаж.

quote Снос мы осуществляем через специализированную организацию. Как правило, это в Борисовском районе стоит от 3 тыс. до 3,5 тыс. белорусских рублей. Здесь все зависит от того, сколько пристроек, построек находятся на территории домовладения, какая сложность сноса. Наталья Асавченок

По ее словам, после сноса дома идет работа по вовлечению земельного участка в хозяйственный оборот. "Вариантов несколько. Если этот участок на окраине, мы можем передать его под земли сельхозназначения. Можем передать этот участок под новую застройку. А также предложить людям для ведения личного подсобного хозяйства", - добавила председатель Метченского сельского исполкома.

Главная задача - не просто убрать следы запустения, а сделать так, чтобы освободившаяся земля снова приносила пользу. Но так происходит не всегда.

Юрий Каптановский, председатель Борисовского межрайонного комитета госконтроля:

"Комитетом государственного контроля в ходе проведения обследований очень часто выявляются неиспользуемые участки, которые находятся в ненадлежащем техническом и санитарном состоянии. Часто постройки являются аварийными и заброшенными. Наведение элементарного порядка происходит только после вмешательства комитета госконтроля".

Он также отметил, что зачастую на снесенных объектах подрядчики после себя оставляют мусор, закопанные кирпичи, шифер, стекло и так далее. Это не позволяет использовать участок в дальнейшем для вовлечения земель в хозоборот.

"Отдельные регионы не владеют полной картиной о количестве заброшенных объектов у себя. В результате те дома, которым можно было бы еще дать вторую жизнь, могут превратиться в труху, будут никому не нужны, их невозможно будет вовлечь в оборот, - отметил начальник отдела контроля госсобственности и использования земель Комитета госконтроля по Могилевской области Алексей Федоров. - Опять же, ряд объектов находится в аварийном состоянии и угрожает в том числе населению. Не дай бог, детишки забегут в такой дом, и там что-то произойдет".

И чтобы ускорить обнаружение таких построек, принимаются определенные меры.

Николай Зеньчик, начальник управления контроля за использованием госсобственности Комитета госконтроля Беларуси:

"Выработали с Госкомимуществом алгоритм. Возьмем все базы, которые у нас сегодня есть в стране. Это регистр населения, база МВД, база по учету электроэнергии, жилищно-коммунальным услугам. Реализация такого проекта на примере Слонимского района показала результат. По реестру у них около 1 тыс. пустующих домов, а мы дополнительно выявили еще около 1,4 тыс. домов, с которыми необходимо работать".

Кто-то скажет, умирает белорусская глубинка. Некоторые населенные пункты действительно исчезают с лица земли. Но в этом нет ничего удивительного. Сохранить каждый пустующий сельский домик невозможно, да и нет смысла. При этом в стране немало примеров, когда городские жители с удовольствием покупают и восстанавливают заброшенные избы, сохраняют их самобытность и обустраивают на современный лад. Есть даже такое понятие "избинг", то есть интерес к старым сельским домам. Это вариант для тех, кто хочет сбежать от городской суеты, обрести тишину и быть ближе к природе.