Сколько заросших земель можно вовлечь в хозоборот, разберем в проекте "На контроле Президента"

В Беларуси продолжается работа по вовлечению дополнительных земель в хозоборот. Речь об участках, занятых древесно-кустарниковой растительностью. А это свыше 750 тысяч гектаров. Они могут принести пользу как сельскому хозяйству, так и лесной отрасли.