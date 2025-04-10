3.64 BYN
3.16 BYN
3.50 BYN
Сколько заросших земель можно вовлечь в хозоборот, разберем в проекте "На контроле Президента"
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В Беларуси продолжается работа по вовлечению дополнительных земель в хозоборот. Речь об участках, занятых древесно-кустарниковой растительностью. А это свыше 750 тысяч гектаров. Они могут принести пользу как сельскому хозяйству, так и лесной отрасли.
Как выполняется поручение Президента по наведению порядка на таких землях и при чем здесь мелиорация? Смотрите в проекте «На контроле Президента» при поддержке Комитета государственного контроля. Сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".