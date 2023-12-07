Сколько белорусов с 2020 года призвали к ответственности за нацистскую символику

В Беларуси с 2020 года за пропаганду или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики судами страны привлечены к административной ответственности 650 человек, сообщил председатель Верховного Суда Валентин Сукало на Международной научно-практической конференции к 75-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него, передает БЕЛТА.

"Важность сохранения мира как наивысшей ценности в полной мере отражает вся история Беларуси в годы Великой Отечественной войны. И попытки ее фальсификации, реабилитации нацизма, искажение реальных оценок и итогов военных событий представляют очень серьезную угрозу миру и безопасности нашего государства, - сказал Валентин Сукало. - Только за период с 2020 года за пропаганду или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики судами нашей страны привлечено к административной ответственности 650 человек, к уголовной ответственности – 6 человек. Три лица осуждены за реабилитацию нацизма".

По словам председателя Верховного Суда, при рассмотрении судами дел, связанных с событиями 2020 года, установлены многочисленные случаи проявления экстремизма, массовых беспорядков и протестной активности именно под нацистской символикой и идеологией.

В этих условиях расследование Генеральной прокуратурой уголовного дела о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны и послевоенный период представляет все большую актуальность, повышенное государственное и общественное значение, отметил Валентин Сукало. По его словам, такое расследование способствует установлению истинных масштабов и последствий геноцида, противодействию современным вызовам и проявлениям нацизма, восстановлению исторической правды и справедливости.