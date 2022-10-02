Сколько белорусов работает на пенсии, рассказали в Министерстве труда

О программе "Активное долголетие" в Беларусирассказала заместитель министра труда и соцзащиты Марина Артеменко.

"Сегодня в Беларуси после достижения пенсионного возраста продолжает трудиться 400 тысяч человек. Наиболее активный возраст - до 65 лет. В этой возрастной категории трудится каждый третий пенсионер, -подчеркнула замминистра. - Увеличение пенсионного возраста предоставило возможность продлить этот активный период трудовой жизни".

Марина Артеменко рассказала, что при территориальных центрах социального обслуживания населения в Беларуси действует 140 советов пожилых граждан, они объединяют почти полторы тысячи людей старшего возраста. Также активно развивается и волонтерская деятельность среди пожилых людей. "Две тысячи человек входят в волонтерские отряды", - привела статистику замминистра.