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Сколько белорусов в 2023 году будет учиться в российских вузах?
Сколько белорусов в 2023 году будет обучаться в России, можно увидеть на инфографике.
Как пишет Sputnik, по данным Минобрнауки РФ, за последние годы количество иностранцев, которые выбирают для обучения российские вузы, выросло более чем на 25 тыс.
Наибольшее количество молодых людей приезжает из Казахстана - 61 тыс., белорусов будет учиться 10,2 тыс.
К слову, популярностью у иностранцев пользуются МГУ, РУДН, Санкт-Петербургский политех, СпБГУ и др.
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