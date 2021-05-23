Сколько "борцов" за демократию в Беларуси, и каковы их истинные цели - авторский комментарий М. Петрашко

Сразу два сенсационных материала все мы получили на уходящей неделе, и все они подтверждают, что в отношении Беларуси велись едва ли не военные действия. Речь о знаменитой ужезум-конференции фонда демократии NED с псевдоТихановской и о заявлении в суде бывшего украинского Семенченко.



Но, начнем с чудо-демократии, которую нам несут американские фонды. На этой неделе представители Национального фонда демократии в разговоре с, как они думали, экс-кандидаткой в Президенты Беларуси, а на деле с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, признались в активном вмешательстве во внутренние дела Беларуси, подготовке событий августа прошлого года и шпионаже.



Вы все еще будете шутить над кукловодами, тогда послушайте из их же уст. Из уст сотрудников фонда, а по сути, сотрудников ЦРУ, бывших или нынешних - не важно, какой у них сейчас статус. Они сами рассказывают, сколько сил приложили для реализации событий прошлого года в Беларуси, какой сетью окутали нашу страну, гордятся этим, хотя и немного попытались поскромничать. Они спонсируют так называемых правозащитников и оппозиционную прессу. Как вы думаете, что скажут о ситуации в стране такие правозащитники, что напишут в такой прессе, когда заказчик и спонсор у них - Центральное разведывательное управление США?



"Это розыгрыш" - хочется услышать в конце от самих представителей NED. Но с революциями шутки плохи. Сколько еще таких "борцов" за демократию в Беларуси, и каковы их истинные цели - авторский комментарий Марии Петрашко.



