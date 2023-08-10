Сколько будет стоить единый проездной в Минске

Власти Минска решили оптимизировать линейки существующих проездных документов для городского общественного транспорта. Соответствующее решение Мингорисполкома №2828 от 20 июля официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет Sputnik.

Так, согласно документу, в Минске будет введен единый проездной документ почти на все виды городского транспорта, кроме экспресс-автобусов и железнодорожного транспорта.

По мнению городских властей, это не только повысит мобильность жителей и гостей столицы при передвижении по городу, но и оптимизирует работу городского транспорта.

Согласно документу, проездной на месяц на наземном транспорте будет стоить 38 рублей 25 копеек, а на метро - 40 рублей 50 рублей. Единый проездной на месяц на все эти виды городского транспорта обойдется в 51 рубль 5 копеек.

Столько же будут стоить и проездные на 30 дней, отсчет которых будет стартовать с выбранной пассажиром даты, но она не должна превышать 30 суток со дня покупки этого проездного документа.

Кроме того, можно будет приобрести проездные на одни, двое и трое суток на наземные виды транспорта, на 10 и 15 суток как по видам транспорта, так и единый. Также можно будет купить проездные определенное количество поездок - на 1, 3, 7, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 и 100 поездок.

Фиксированный тариф

Также Мингорисполком этим решением установил фиксированные тарифы на проезд в городском общественном транспорте и провоз ручной клади.

Стоимость проезда в автобусах категории М3 (максимальная масса которых более 5 тысяч килограммов), троллейбусах и трамваях, а также провоз одного места ручной клади составляет 85 копеек. В эту стоимость уже входит налог на добавленную стоимость.

При покупке талончика на проезд у водителя заплатить придется на 5 копеек больше.

Стоимость проезда в метро зафиксирована в размере 90 копеек.

Что касается стоимости проезда в экспресс-автобусах категории М2 (максимальная масса меньше 5 тысяч килограмм), то ее могут устанавливать юрлица и ИП, которые осуществляют эти перевозки.

При проезде в экспресс-автобусах категории М3 талончик будет стоить один рубль и один рубль и пять копеек, если проездной билет приобрести у водителя.

Этот документ вступает в силу через пять дней после его официального опубликования.