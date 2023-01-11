Сколько будет стоить квадратный метр и от чего зависит цена на жилье в Беларуси

Стоимость квадратного метра - одна из самых острых тем сегодня. Недавно министр архитектуры и строительства отметил, что реальная стоимость квадрата в коммерческой застройке должна быть 1,7 тыс. рублей, а не 1,3 тыс. долларов, как предлагают многие застройщики. Член совета Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси Вадим Тачкин в ток-шоу "Экономическая среда" оценил ситуацию с ценами на жилищном рынке и рассказал, чего здесь ждать в дальнейшем.

Гость программы акцентировал внимание на том, что министр и представители государства всегда контролируют и беспокоятся о том, чтобы была удовлетворена базовая потребность гражданина в квадратных метрах. То есть чтобы строили для тех, кто нуждается в жилье.

Коммерческий рынок же дает возможность выбора объектов более высоких потребительских характеристик, например, расположение в более удобных, красивых местах, что предполагает дополнительные затраты. Плюс ко всему, дополнительные издержки, связанные с жилищным строительством, в Минске всегда гораздо выше, чем в других городах и населенных пунктах Беларуси.

"Также надо всегда смотреть на то, что предлагается, - пояснил Вадим Тачкин. - Квадратный метр в 20-этажном доме и квадратный метр в 3-этажном доме на одном и том же земельном участке не могут стоить одинаково. Конечно, усредненная цена 1 кв. м в типовой панельной многоэтажки где-то на окраине Минска допускается, она возможна. Но опять же, нужно смотреть, каким образом эти объекты обеспечены, например, инженерной инфраструктурой, какие есть обременения у застройщиков помимо строительства этих квадратных метров".

По словам эксперта, рентабельность коммерческого сегмента не какая-то сверхвысокая, а вполне обычная, как в целом по экономике. А цена метра - это отражение большого комплекса мероприятий.