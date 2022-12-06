Сколько будут стоить новогодние деревья в 2022 году, рассказали в Минлесхозе

Цены на новогодние деревья остаются на уровне прошлого года. Об этом заявил журналистам главный специалист управления лесного хозяйства Минлесхоза Александр Овсей в Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре, пишет БелТА.

"В этом году стоимость новогодних деревьев остается на уровне прошлого года. В лесхозах дерево до метра будет стоить от Br8, от 1 м и выше - от Br10. На елочных базарах цены будут незначительно выше, а также стоимость новогодних деревьев в регионах может отличаться", - сказал Александр Овсей.

Главный специалист отметил, что традиционно в преддверии новогодних праздников Минлесхоз уделяет внимание обеспечению населения достаточным количеством новогодних деревьев. Ежегодно реализуется около 130-140 тыс. деревьев. Из них около 40 тыс. - обыкновенная сосна, а остальная часть приходится на европейскую ель. Сосна пользуется большим спросом в южной части Беларуси - Гомельской и Брестской областях.

"Подготовка к реализации новогодних деревьев начинается задолго до наступления праздников. Они заготавливаются в лесных насаждениях, где они будут в любом случае уничтожены, либо на специальных плантациях, предназначенных для выращивания новогодних деревьев. Обычно ели и сосны, предлагаемые населению, выращиваются от 7 до 12 лет в зависимости от требуемой высоты", - пояснил он.

В последнее время популярностью начинают пользоваться деревья в кадках или в ящиках, отметил Александр Овсей. "Министерство лесного хозяйства проводит акцию "Сохрани символ праздника", когда можно приобрести дерево в кадке, отпраздновать Новый год и весной посадить его либо на приусадебном участке, либо на площадях, предусмотренных ежегодной акцией "Аднавім лясы разам".

Также помимо традиционных елей и сосен, особенно в условиях малогабаритных квартир, белорусы выбирают нетрадиционные древесные породы, например западную тую. После празднования Нового года ее можно высадить как декоративное растение на своем участке. Кроме туи спросом пользуются можжевельники, нетрадиционные хвойные породы", - добавил главный специалист.