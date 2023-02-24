Сколько бурых медведей насчитывается в Беларуси и где они обитают

По экспертной оценке на основе анкетных данных, в Беларуси численность бурого медведя находится на уровне 550-700 особей. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Ирина Соловей, сообщает БелТА со ссылкой напресс-службу Министерства лесного хозяйства. При этом 73 % численности белорусского бурого медведя сосредоточенов Витебской области.



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