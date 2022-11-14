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Сколько часов будут работать белорусы в следующем году?

Сколько часов будут работать белорусы в следующем году?

Министерство труда и социальной защиты Беларуси установило расчетную норму рабочего времени на следующий год, сообщает пресс-службаведомства.

Так, на 2023 год расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Министерства труда и социальной защитыот 2 ноября 2022 года № 67, которая при полной норме его продолжительности составляет для:

  • пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье2011 часов;

  • шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье2014 часов.

При этом расчетная норма рабочего времени на 2023 год установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю и рассчитана для:

  • пятидневной рабочей недели исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни 8 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, 7 часов;

  • шестидневной рабочей недели исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни с понедельника по пятницу 7 часов, в субботу 5 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, 6 и 4 часа соответственно.

Фото:pixabay.com

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