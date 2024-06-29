Сколько человек может принимать каждая станция метро при ЧС в режиме "укрытия"

Снежный "Хавьер" в марте 2013-го принес сугробы высотой в полметра и полностью заблокировал дороги. Метро стало спасением для многих в передвижении. Под землей из-за стихии жизнь не остановилась. Перевозки увеличились вдвое, а это рекордные 1,5 млн пассажиров. Знают, что делать и в других форс-мажорах.

"Метрополитен - это объект двойного назначения, поэтому в определенное время при ЧС он может укрывать людей, - рассказал начальник электромеханической службы Минского метрополитена Алексей Хатеев. - Для этого у нас есть все необходимое: и питьевая вода из артезианских скважин, и оборудование вентиляционное, которое может очищать воздух".

Если поступает сигнал гражданской обороны, то у нас есть 10-13 минут для того, чтобы полностью обеспечить закрытие станции и герметизацию (это в случае радиационной опасности или какой-нибудь техногенной аварии). Егор Шульц, заместитель начальника - главный инженер электромеханической службы Минского метрополитена

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В режиме "укрытия" каждая станция метро может принимать от 1 до 2 тыс. человек. Радиус - 500 метров. Это актуально для местных жителей и тех, кто неподалеку работает.