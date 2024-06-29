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Сколько человек может принимать каждая станция метро при ЧС в режиме "укрытия"
Снежный "Хавьер" в марте 2013-го принес сугробы высотой в полметра и полностью заблокировал дороги. Метро стало спасением для многих в передвижении. Под землей из-за стихии жизнь не остановилась. Перевозки увеличились вдвое, а это рекордные 1,5 млн пассажиров. Знают, что делать и в других форс-мажорах.
"Метрополитен - это объект двойного назначения, поэтому в определенное время при ЧС он может укрывать людей, - рассказал начальник электромеханической службы Минского метрополитена Алексей Хатеев. - Для этого у нас есть все необходимое: и питьевая вода из артезианских скважин, и оборудование вентиляционное, которое может очищать воздух".
Если поступает сигнал гражданской обороны, то у нас есть 10-13 минут для того, чтобы полностью обеспечить закрытие станции и герметизацию (это в случае радиационной опасности или какой-нибудь техногенной аварии).
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В режиме "укрытия" каждая станция метро может принимать от 1 до 2 тыс. человек. Радиус - 500 метров. Это актуально для местных жителей и тех, кто неподалеку работает.
Когда на станции находится предельное количество людей, тогда закрывается защитное устройство (затвор станционный), ограждается таким образом. На станциях Минского метрополитена разворачиваются медпункты, где могут оказать медицинскую помощь для укрываемого населения.
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