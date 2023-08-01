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Сколько денег ежедневно тратят белорусы на покупки, и топ-5 товаров в интернет-магазинах - аналитика от Белстата
Чуть более половины своих средств белорусы тратят на непродовольственные товары - одежду, обувь, бытовую технику - аналитику приводит Белстат. В среднем же на ежедневные покупки мы тратим около 20 рублей. Это данные за первое полугодие.
Также в комитете назвали топ-5 наиболее покупаемых товаров в интернет-магазинах. Чаще всего интересуют электробытовые приборы и инструменты, детали и аксессуары для автомобилей, одежда, косметика и стройматериалы.
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